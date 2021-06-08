Eray Çakın kimdir, neden tutuklanması isteniyor? Sosyal medyada ErayÇakınTutuklansın hastagı gündem oldu!

Eray Çakın tutuklansın hastagı sosyal medyada gündem olunca, konu hakkında yapılan araştırmalar da arttı. İddiaya göre Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, başörtüleri nedeniyle "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere" diyerek nefret söylemlerinde bulunan Eray Çakın isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Dün Nişantaşı Mıstık Parkı’nda yaşandığı iddia edilen olaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Çakın isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise ‘başörtüleri nedeniyle’ hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı. İşte Eray Çakın olayı ile ilgili detaylar…

“Gaziosmanpaşa’ya gidin”

Eray Çakın daha sonra genç kızların yanına gelerek “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa’ya gidip oturun” diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa “Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Eray Çakın sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya’ya vurdu, ard arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.

Darp raporu aldı

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

İtiraf etti

Gözaltına alınan Eray Çakın ifadesinde Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti. Eray Çakın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tepki yağıyor

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya’nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Akif Akkaya “Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?” diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında saldırıya tepki gösterdi.