Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır 2021 ne demek?

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından duyuruldu. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı dikkat çekti. Peki, 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' ne demektir? İşte, 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' anlamı…

Askerlik yerleri sonrasında adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, Mayıs 2021 askerlik yerleri başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Duyuruyu resmi Twitter hesabından da yayınlayan MSB, ayrıntılara ulaşılabilmesi adına bir bağlantı paylaştı.

ER SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR UYARISI NE DEMEK

Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmadığı ya da yanlış ekranlardan bakıyor olabilirsiniz. Askerliğe başlama yeri yani diğer bir adıyla acemi birliği o celp döneminde olmadığı için söz konusu "Hakkınızda Herhangi Bir Sınıflandırma Sonucu Bulunmamaktadır" şeklinde de uyarı alabiliyor olabilirsiniz.

Aşağıdaki ekranların hepsinden sorgulamalarınızı gerçekleştirdikten sonra yine de sınıflandırma sonucunuz görünmüyorsa askerlik şubesinden bilgi alabilirsiniz.

MAYIS CELBİ AÇIKLAMASI

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB'NİN YAYINLADIĞI BİLGİLENDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.