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EPDK, 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' aldı

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 10:24

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) verilen "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.


EPDK'den yapılan açıklamaya göre, TSE, işverenlerin salgını etkili bir  şekilde yönetmeleri ve salgın konusunda iş yerinde farkındalığı artırmak amacıyla  bir kılavuz yayınlamış, kılavuzdaki şartları yerine getiren kuruluşlara söz  konusu belgeyi vereceğini duyurmuştu.
 
Bu kapsamda, belirlenen kriterleri karşılayan, hizmet binasında  gerekli önlemleri alarak bütün personelinin farkındalığını artıran EPDK, Kovid-19  salgınıyla mücadele kapsamında TSE tarafından verilen "TSE COVID-19 Güvenli  Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

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