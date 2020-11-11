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EPDK duyurdu! Türkiye birinci sıraya yükseldi

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 12:06 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 12:06

EPDK Başkanı Yılmaz: "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir"


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