EPDK'dan önemli açıklama! Kapıda ödemeli kargo...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, söz konusu kargoların bir kısmı için ödeme yapılarak teslim alındığına ilişkin şikayetlerin kuruma iletildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: