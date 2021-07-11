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EPDK'dan flaş karar! Elektrik piyasası...

AA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 10:56 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 10:56

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yeni karar! Elektrik piyasası ile ilgili verilen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EPDK tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.


 EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete  üretim lisansı verildi.
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında  2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.
 
  
 
 

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