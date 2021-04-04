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EPDK'dan flaş karar! Elektrik piyasası...

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 9:41 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 9:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 16 şirkete üretim lisansı verildi, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.


EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  16 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.
 
Aynı piyasada 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 1 organize sanayi  bölgesine ait dağıtım lisansı ise sona erdirildi.
 
Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı ve 2 şirkete ihrakiye  teslimi lisansı tahsis edildi, 1 şirketin madeni yağ lisansı, 1 şirketin ihrakiye  teslimi lisansı uzatıldı.
 
LPG piyasasında ise 2 şirkete depolama lisansı verilmesi, 1 şirketin  dağıtıcı lisansının, 1 şirketin de depolama lisansının sona erdirilmesi uygun  bulundu. Aynı piyasada, 4 şirketin dağıtıcı ve depolama lisanslarının süresinin  uzatılması kararlaştırıldı.
 
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğünün ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin  Konya il sınırları içinde yer alan 2 farklı petrol işletme ruhsat sahasına 1519  ve 4 bin 311 hektarlık sahaların ilave edilmesi talebi, "şirketin ilave edilen  alan için başvuru dosyasında sunduğu 5 yıllık iş ve mali yatırım programı ile  üretim programına uyulması" şartıyla uygun bulundu.
 
  
 

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EPDK elektirik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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