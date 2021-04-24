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EPDK'dan flaş elektrik açıklaması!

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 9:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


EPDK, Elektrik Piyasası İthalat  ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, sistem işletmecisi, bir enterkonneksiyon hattının işletmeye  alınması, bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının belirli bir  nedenle son bulması ve işletmedeki bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir  nedenle oluşacak kapasite artışı hallerinde ortaya çıkacak kapasitelere ilişkin  bilgileri gerekli izin ve onayları alarak ilan edecek.
 
Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim  tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi  ihracatı faaliyetini yürütebilecek.
 
Yönetmelikte ayrıca, "kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar",  "kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler" konularında da  değişikliklere yer verildi.
 

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