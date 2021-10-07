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EPDK'dan flaş değişiklik kararı!

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 10:06 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 10:09

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerine ilişkin değişikliklere gitti.


EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
EPDK, 25 Haziran 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  9394 sayılı ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihinin belirlenmesinde  referans alınacak inşaat sürelerine ilişkin kurul kararının yürürlükten  kaldırılmasına karar verdi.
 
Yürürlükten kaldırılan kurul kararının yerine yenisinin onaylanarak,  Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi  kararlaştırıldı.
 
Yeni karara göre, üretim lisans başvuruları kapsamında kurulması  planlanan elektrik depolama ünitesi için ayrıca inşaat süresi verilmeyecek.  Mevcut üretim, lisanslar kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik  depolama ünitesi veya üniteleri kurulması durumunda, üretim tesisinin işletmede  olup olmadığına bakılmaksızın kurulması planlanan depolama ünitesi veya üniteleri  için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay  inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecek.
 
Ayrıca, tedarik lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil  elektrik depolama tesisleri için 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlama süresi  olacak. Bu süre söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi  için ayrıca uygulanacak.
 
  
 

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