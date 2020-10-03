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EPDK'dan doğal gaz kararı! Resmen yayımlandı, muaf sayılacak...

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 10:14 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 10:21

Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğal gaz dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu satışa konu yerli üretim doğal gaz miktarı, depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Depolama Yükümlülüklerine  İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılmasına yönelik kurul kararı, Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim  doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu satışa konu yerli üretim doğal  gaz miktarı depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.
 
Dağıtım şirketlerine yerli üretim doğal gaz satış faaliyetinde bulunan  tedarikçiler, söz konusu satışa konu miktarı üretim şirketlerinden tedarik  ettiklerini belgelemekle yükümlü olacak.
 
Doğal gaz dağıtım şirketlerine satışı yapılan doğal gaz miktarının  takibinin gerçekleştirilebilmesi için serbest tüketicilere yerli doğal gaz arz  eden tedarikçilerin, dağıtım şirketlerine ve ilgili maddede belirtilen depolama  seviyesine ulaşıldıktan sonra üretilerek satışa konu edilen miktarları içinde  bulunulan takvim yılını takip eden ocak ayının son iş gününe kadar EPDK'ye  bildirmesi gerekecek.
 
Tedarikçiler, yer altı depolama tesisinden hizmet alabilmeleri için  kendileri adına kesinleşen kapasite miktarını etkin ve verimli kullanarak  depolama yükümlülüğüne konu miktar kadar doğal gazı, ilgili yılın 1 Kasım tarihi  itibarıyla fiziki olarak depolama tesisinde bulundurmakla yükümlü olacak.
 
Yer altı depolama şirketlerinin, her yıl kasım ayının ilk haftası  içerisinde depolama hizmeti alan tedarikçilerin 1 Kasım itibarıyla mevcut  envanter bilgilerini EPDK'ye bildirmesi zorunlu olacak.
 
Dağıtım şirketlerine doğal gaz arz eden tedarikçilerin ilgili dağıtım  şirketleriyle yaptıkları doğal gaz tedarik sözleşmesini, içinde bulunulan takvim  yılını takip eden ocak ayının son iş güne kadar EPDK'ye bildirmesi gerekecek.
 
Dağıtım şirketlerine sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya  sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı, Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve  Esaslar çerçevesinde depolama yükümlülüğüne konu edilmeyecek.
 
EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararına göre ise  Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen  kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun  hükümlerine göre otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler,  bir takvim yılı içerisinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi  üretim miktarının 2021 yılı için yüzde 40'ını piyasada satabilecek.
 
 EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir başka kurul kararında da Madeni  Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11'inci  maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda  da değişikliğe gidildi.
 
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz  Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Şanlıurfa'daki bir petrol işletme ruhsatının  süresinin 8 yıl süreyle uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin  sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi  halinde kullandırılmasına karar verildi.

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EPDK doğal gaz muaf
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