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EPDK Başkanı güzel haberi duyurdu! Fiyatlara olumlu yansıyacak

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 12:01 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 12:01

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de doğal gazın vadeli kontratlarla alınıp satılabileceği Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) oluşturulması için çalışmalarında sona geldi. Gelecek yıl açılacak VGP'nin doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların 2023'te sisteme verilmesi planlanan Karadeniz gazının alım ve satımını önceden yapabilmesine imkan verirken bunun fiyatlara da olumlu yansıması bekleniyor.


Türkiye, 1 Eylül 2018'de piyasa için bir ilk niteliğinde olan Organize  Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nı (OTSP) devreye aldı. EPDK tarafından mevzuat  alt yapısı oluşturulan ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde bulunan  doğal gaz borsasında, 2 yılda 3,2 milyar metreküp doğal gazın ticareti yapılırken  yaklaşık 4,7 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı.
 
Bu dönemde, ortalama gaz referans fiyatı ise bin metreküp için 1460  lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın sisteme  verilmesiyle Türkiye doğal gaz piyasasının daha fazla gelişmesi beklenirken EPDK  keşfin piyasaya etkileri üzerinde çalışmalarına başladı.
 
Bu kapsamda, 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan Vadeli Doğal Gaz  Piyasası'nın (VGP) oluşturulması için bir taslak hazırlandı. Taslağa son halinin  verilerek EPDK kurul onayına sunulması amacıyla ilgili taraflar bir araya geldi.  Taraflar, VGP'de işleme sunulacak ürün çeşitleri, vadeleri ve diğer detayları  değerlendirdi.
 
VGP neler getirecek?
 
VGP, doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların Türkiye'de doğal  gazı vadeli kontratlar aracılığıyla alıp satabileceği bir piyasa olarak 2021'de  faaliyete açılacak. VGP'nin açılmasıyla, piyasa öngörülebilirliğinin sağlanması  amaçlanırken fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi  hedefleniyor.
 
VGP ile piyasada derinlik ve likiditenin artırılması, piyasa  oyuncularına kendi pozisyonlarını ayarlamaları açısından esneklik sağlanması ve  ileriye dönük belirsizliklerin en aza indirilerek arz güvenliğine de katkı  sağlanması planlanıyor.
 
Ayrıca Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinin  gerçekleştirilmesi için önemli bir rol oynaması beklenen VGP'nin 2021'de  faaliyete geçmesiyle konut ve sanayi tüketicilerinin enerji maliyetlerinin  azalmasına katkı sağlanacak.
 
 "Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha  yaklaşıyor"
 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VGP'nin  2021'de açılacağına dikkati çekerek, "VGP ile doğal gaz borsasında işlem yapan  oyuncular vadeli kontratlar aracılığıyla 2023'te sisteme verilmesi planlanan  yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı bulacak. Bu sayede  Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile ülkemizin doğal gaz fiyatları  üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz." dedi.
 
Yılmaz, Karadeniz'deki doğal gazın üretildikten sonra sisteme  verilmesi ve ticarileştirilmesi aşamasında EPDK olarak devreye gireceklerini  belirterek şunları kaydetti:
 
 "Gerekli lisanslama ve düzenleme çalışmalarını yaparak yerli doğal  gazımızın en ekonomik şekilde tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını hep  birlikte sağlayacağız inşallah. Hem bu keşif hem de VGP ile Türkiye doğal gazda  ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak. Doğal gaz piyasamız  zaten çok iyi bir noktada ancak bu süreçte kendi doğal gazımızı keşfetmek ayrı  bir mutluluk. Biz de kendi doğal gazımızın düzenleyicisi olmanın gururunu  yaşayacağız. Bu vesileyle, doğal gaz borsamızın da ikinci yılını kutluyor,  OTSP'nin kurulmasına büyük destek veren başta sayın Bakanımız olmak üzere bu  süreçte emeği ve katkısı olan kamu ve özel sektörün bütün temsilcilerine teşekkür  ediyorum."
 
  
 

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