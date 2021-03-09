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EPDK, 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

AA |  09 Mart 2021 Salı - 8:52 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 8:52

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı verildi, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.


 EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  7 şirkete üretim lisansı verilirken, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri  çerçevesinde 6 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında  bir şirketin dağıtıcı ve bir diğer şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, 2  şirkete de depolama lisansı verildi.
 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 2  şirkete madeni yağ lisansı verilmesi uygun bulundu.
 
  
 

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