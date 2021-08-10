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EPDK 10 şirkete lisans verdi

AA |  10 Ağustos 2021 Salı - 9:50 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 9:50

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti.


EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete  üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim  lisansı sona erdirildi.
 
Petrol piyasasında 1 dağıtıcı, 1 madeni yağ, 1 depolama lisansı ve 1  ihrakiye teslimi lisansı verildi.
 
Aynı piyasada, 1 firmanın madeni yağ lisansının, 1 firmanın da  dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.
 
Öte yandan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 3 şirket  dağıtıcı lisansı aldı.
 
  
 

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