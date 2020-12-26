EOKA-B'ci Rumlar tarafından katledilen şehitler toprağa veriliyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rum faşist örgütü EOKA-B'ciler tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 14'ü daha 46 yıl sonra defnediliyor. En küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk toprağa veriliyor. Peki, EOKA-B nedir? Rumlar Kıbrıs'ta neden katliam yaptı? İşte katledilen 14 Kıbrıslı Türk'ün kimlikleri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rum faşist örgütü EOKA-B'ciler tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 14'ü daha 46 yıl sonra gerçek mezarlarına kavuşuyor. Rumların katliamcı örgütü EOKA-B, 14 Ağustos 1974’ü gösterdiğinde Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türkü katletti. Muratağa ve Sandallar köylüleri aynı toplu mezara gömüldü. bugüne kadar Muratağa’daki katliam çukurundan Ekim 2015 ile Şubat 2016’ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla toplu mezardan 89 Kıbrıslı Türk'ün kalıntılarına ulaşıldı.

KATLEDİLEN 14 KIBRISLI TÜRKÜN KİMLİKLERİ

Kıbrıslı Rumların faşist ve katliamcı örgütü EOKA-B’cilerin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurulan 14 Kıbrıslı Türk şehidin kimlikleri, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda açıklandı. EOKA-B tarafından vahşice katledilen en küçük çocuğun 4 aylık Hayriye Arif olduğu açıklandı. Henüz altı aylık bir bebekken EOKA-B’ciler tarafından katledilen Zehra Bayram da defnedilecekler arasında bulunuyor. 3 yaşındaki Mustafa Bayram , 6 yaşındaki Ayşe Bayram, 6 veya 7 yaşlarındaki Yüksel Arif, 9 yaşındaki Eren Bayram, 9-10 yaşlarındaki Göksel Arif, 10 yaşındaki Aziz Fikri, 10 yaşındaki Sevgi Hasan , 10-11 yaşlarındaki Havva Süleyman, 11 yaşındaki Halil Bayram, 12 yaşındaki Aliye Süleyman ve 15 yaşındaki Ayşe Hasan faşist Rumlar tarafından vahşice katledilenler arasında yer aldı.

DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7'si kız, 7'si erkek 14 çocuk, 26 Aralık Cumartesi günü sabah saat 10.00’da düzenlenecek askeri törenle, Muratağa - Sandallar Şehitliği’nde toprağa verilecek. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması bekleniyor.

MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR'DAKİ KATLİAMDA NELER OLDU?

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü. Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarıldı. Kimliklerinin belirlendi.