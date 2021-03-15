Enver Aysever'e ihale kıyağı! 238 bin 500 lira...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 lira bedelle ihale açtığı okur yazarlık kursu tartışma konusu oldu. Tunç Soyer'in başkanlık koltuğunda oturduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içinde yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi vermek kararı aldı.
GÜNLÜK 13 BİN 250 LİRA
Ancak iddiaya göre belediye gazeteci Enver Aysever ile sözleşme imzalanması şartı koydu. Sözleşme kapsamında Aysever'in tüm konaklama ve ulaşım masraflarının da karşılanacağı belirtildi.
ENVER AYSEVER REDDETMEDİ
Günlük 13 bin 250 lira karşılığında eğitim vereceği iddia edilen Enver Aysever'den konuya ilişkin açıklama geldi. Anlaşmayı reddetmeyen Aysever hayatında hiç ihaleye girmediğini ve gelirinin denetime açık olduğunu söyledi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR SESSİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.