Entübasyonla hastaya güvenli ve uzun süreli oksijen sağlanıyor!

Covid-19 pandemisiyle beraber sıkça duyulan entübasyon işlemi, bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılıyor. “Endotrakeal tüp adı verilen ince bir tüpün ağızdan solunum yoluna konularak solunumun bu tüp aracılığı ile olması” olarak tarif edilen entübasyon, kalp ve solunum durması ve solunum yetmezliği başta olmak üzere acil durumlarda uygulanıyor. Uzmanlar, “Entübasyonla endotrakeal tüp ile havayolu kontrol altına alınarak, hastanın akciğerlerine aspirasyonun önlenmesi ile hastaya güvenli ve uzun süreli hava yolu ve oksijen sağlanır.” dedi.

Kalp ve solunum durması ve solunum yetmezliği başta olmak üzere acil durumlarda uygulanan entübasyonu anlatan Anestesi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, Covid-19 pandemisiyle beraber sıkça duyulan entübasyon işlemine ilişkin bilgi verdi.

ENTÜBASYON, “ALTIN STANDART” BİR YÖNTEM

Hastalara anestezi, sedasyon veya ağır hastalık durumunda solunum desteği sağlamak için entübasyon işlemi uygulandığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Entübasyon, endotrakeal tüp adı verilen ince bir tüpün ağızdan translaringeal olarak solunum yoluna-larinkse konularak solunumun bu tüp aracılığı ile olması işlemidir. Hava yolunu kontrol altına alma endikasyonu olan her durumda entübasyon altın standart olarak görülen bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde hasta ventilatör adı verilen bir cihaza bağlanmış olur.” diye konuştu.

ENTÜBASYON HANGİ DURUMLARDA UYGULANIYOR?

Entübasyonun kullanıldığı durumlara ilişkin bilgi de veren Prof. Dr. FEroğlu, “Kalp ve solunumun durmasında, kardiyo-pulmoner resüsitasyon sırasında, solunum yetmezliği, bilinç bozukluğu, üst hava yolu açıklığını sağlamak, hava yolunu gastrik içeriğin aspirasyonundan korumak, pozitif basınçlı ventilasyon uygulamak, üst solunum yolunu etkileyen hastalığın olması Endotrakeal Entübasyonun sık kullanılan endikasyonlarıdır.” dedi.

HASTAYA GÜVENLİ YOLLA OKSİJEN SAĞLANIR

Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmenin ve solunum cihazına bağlamanın çoğu zaman hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir. Entübasyonla; endotrakeal tüp ile havayolu kontrol altına alınarak, hastanın akciğerlerine aspirasyonun önlenmesi ile hastaya güvenli ve uzun süreli hava yolu ve oksijen sağlanır.” dedi.

ENTÜBASYON EĞİTİMİ ALAN UZMANLAR UYGULAYABİLİR

Prof. Dr. Füsun Eroğlu, entübasyon işleminin endotrakeal entübasyon konusunda eğitim görmüş deneyimli doktor ve sağlık personeli tarafından uygulanabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Endotrakeal entübasyon endikasyonunun konulması, entübasyon sırasında ve sonrasında da hastanın takip ve tedavisinin yapılması önemlidir. Entübasyon sırasında karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar olduğundan, entübasyon işlemi teknik bilgi ve beceri gerektiren bir durumdur, yetkin ve deneyimli personel tarafından yapılması uygundur. En sık anestezi uzmanları ve teknisyenleri tarafından uygulanmaktadır.” diye konuştu.