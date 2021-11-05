Enpara çöktü mü, Enpara.com çalışıyor mu? Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası giderildi mi, sorun çözüldü mü?

Enpara çöktü mü, çalışıyor mu? Enpara’ya giriş yapmaya çalışanlar veya EFT yapmak isteyenler Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası ile karşılaştılar. EFT işlemlerini yapamayan kullanıcılar Enpara çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

Enpara EFT işlemleri yapılamıyor hatası veren kullanıcılar arama motorlarına yöneldi. Enpara.com EFT çalışıyor mu, Enpara çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ, ÇALIŞIYOR MU?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yapılırken, akşam saatleriyle sorunun çözüldüğü aktarıldı.

ENPARA MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Çözüm Merkezi telefon numarası 0850 222 3663'tür.

Çözüm Merkezi'mizdeki müşteri danışmanları sabah 08:00 ile gece 01:00 arasında hizmet vermektedir. Gece 01:00'dan sonra ulaşmak isterseniz, sesli yanıt sistemine mesaj bırakabilirsiniz.

Encard'ınızın veya Enpara.com Kredi Kartı'nızın kaybolması ya da çalınması gibi güvenlikle ilgili bildirimleriniz için günün her saati güvenlik ekipleri çağrılarınızı karşılayacaktır.