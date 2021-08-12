Enner Valencia sakatlandı mı? Adana Demirspor maçına çıkacak mı?

Enner Valencia sakatlandı mı? Fenerbahçe'de omzu çıkan Pelkas'ın ardından Enner Valencia da sakatlandı. Adalesinde ağrı hisseden Valencia, antrenmana çıkmadı.

Fenerbahçe, öğle saatlerinde Dimitrios Pelkas'ın omzunun çıktığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli takımın Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia da bugünkü antrenmana çıkmadı. Adalesinde ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmana katılmadığı açıklandı. Omzu çıkan Pelkas ise antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan antrenman açıklaması şu şekilde:

Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu öğrenildi.