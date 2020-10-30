Buse isimli kadına bir ses duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli "Nerede olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah sana ulaşacağız" diyerek sakinleştirdi. Bakan Pakdemirli, enkazın altındaki Buse isimli kadına "Arama köpeklerini salacağız sen de kedi sesi çıkarırsın. Moralini yüksek tut" dedi.
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- Enkaz altındaki kadına telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...
Enkaz altındaki kadına telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...
30 Ekim 2020 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 19:14