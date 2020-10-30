30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,7730 0.96
USD 8,3800 1.11 ALTIN 506,030 1.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Enkaz altındaki kadına telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...

30 Ekim 2020 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 19:14

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan binada enkaz altında kalan kadına görevliler telefonla ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli enkazda kalan kadın ile telefonda görüştü. İşte o anlar...


Buse isimli kadına bir ses duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli "Nerede olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah sana ulaşacağız" diyerek sakinleştirdi. Bakan Pakdemirli, enkazın altındaki Buse isimli kadına "Arama köpeklerini salacağız sen de kedi sesi çıkarırsın. Moralini yüksek tut" dedi.  
 

ETİKETLER

Bakan izmir deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.