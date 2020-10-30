Enkaz altındaki kadına telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan binada enkaz altında kalan kadına görevliler telefonla ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli enkazda kalan kadın ile telefonda görüştü. İşte o anlar...

Buse isimli kadına bir ses duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli "Nerede olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah sana ulaşacağız" diyerek sakinleştirdi. Bakan Pakdemirli, enkazın altındaki Buse isimli kadına "Arama köpeklerini salacağız sen de kedi sesi çıkarırsın. Moralini yüksek tut" dedi.