Enkaz altındaki Buse'ye telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...

"KÖPEĞİ GÖRMÜŞ"

Buse'nin babaannesiyle telefonda görüşen arama kurtarma görevlisi, 'Köpeği görmüş' diye çevredekilere söyledi. O sırada ise yetkili telefonda 'Buse sakin ol' diye uyarılarda bulundu.

BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız." açıklamasını yaptı.

Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapılıyor. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.te yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında." dedi.