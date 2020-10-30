Enkaz altındaki Buse'ye telefonla ulaştılar! Bakan Pakdemirli görüştü...

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan binada enkaz altında kalan kadına görevliler telefonla ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli enkazda kalan kadın ile telefonda görüştü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu.
Enkaz altındaki Buse'yi sakinleştiren Bakan Pakdemirli; Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyor musun?Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret...." dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.
Buse isimli kadına bir ses duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli "Nerede olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah sana ulaşacağız" diyerek sakinleştirdi. Bakan Pakdemirli, enkazın altındaki Buse isimli kadına "Arama köpeklerini salacağız sen de kedi sesi çıkarırsın. Moralini yüksek tut" dedi.
Buse ile ilgili güzel haberi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül verdi. Gül, yaptığı açıklamada, "Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır" dedi.
"KÖPEĞİ GÖRMÜŞ"
Buse'nin babaannesiyle telefonda görüşen arama kurtarma görevlisi, 'Köpeği görmüş' diye çevredekilere söyledi. O sırada ise yetkili telefonda 'Buse sakin ol' diye uyarılarda bulundu.
BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Bakan Pakdemirli, Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız." açıklamasını yaptı.
Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapılıyor. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.te yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında." dedi.
Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.
Moto kurye ile Manisa'dan geldi
Buse Hasyılmaz'ı kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel, depremi duyar duymaz İzmir'e gelmek için yola çıktıklarını söyledi. Trafiğin çok yoğun olduğunu kaydeden Tezel, "Ben Manisa'dan motor kuryeyle geldim. Kızılay tişörtümü gösterip, arkadaşları çevirdim, trafik çok yoğundu. Beni bir kurye getirdi alana kadar geldim." dedi.
Tezel, Buse Hasyılmaz'ın yakınlarının kendisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "Bana yönlendirdi telefonu. Hepsi sağlıklı, sıkıntı yok. Yalnız kumdan dolayı gözleri sıkıntılı olduğu için ışığı göremiyorlar. Genel durumları iyi hepsinin." diye konuştu.
Ekiplerin enkazdakilerle konuşması
Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: “Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”