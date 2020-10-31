Enkaz altında böyle kurtarılmayı bekledi! "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"

Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi enkaz altında kalan İnci Okan'a damar yolu açtı ve 17 saat boyunca kurtarılması için seferber oldu. İnci, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altında böyle kurtarma görevlileri ile konuşan İnci "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi.

Ege'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. UMKE görevlisi Dğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Edanur Doğan, İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

Edanur Doğan, deprem olduğunu duyar duymaz Aksaray’dan geldiklerini belirterek, "İnci’den haber aldık, köpeğinin de sesi geliyordu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu söyledi. İnci ile sürekli konuştuk, uyumaması için. Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını söyledi.

Tıbbi müdahaleyi yapmak için sürünerek enkaz altına girdik. Önce köpeğini kurtardık. Sonra İnci’ye ulaştım. Çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Ellerimi tutmak istedi. Tabii ki tutarım dedim. Çok farklı bir duygu hissettim. İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok. Dar bir alandaydı. Keskin demir parçaları vardı. Çok zordu ama İnci’nin hayatını kurtarmaya adamıştım kendimi. Önemli olan İnci’ydi. Biraz sohbet ettik. Daha da sakinleşmeye başladı. 11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi diye sordu. Bacaklarımı oynatamıyorum dedi. Yarı oturur pozisyondaydı" dedi.