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Eniştesi çıplak fotoğraflarını çekip istismar etmişti! Çığ ailesi davasında flaş gelişme
Eniştesi çıplak fotoğraflarını çekip yıllarca istismar etmişti. Müge Anlı'nın programında Abdurrahman Çığ'ın olayı masaya yatırılmıştı. Davada karar çıktı. İstismarcı enişteye ceza yağdı. İşte detaylar...
Müge Anlı'da gündeme gelen Çıg ailesi davası günlerce konuşuldu. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Palu Ailesi'ni hatırlattı.