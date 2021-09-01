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Eniştesi çıplak fotoğraflarını çekip istismar etmişti! Çığ ailesi davasında flaş gelişme

Eniştesi çıplak fotoğraflarını çekip yıllarca istismar etmişti. Müge Anlı'nın programında Abdurrahman Çığ'ın olayı masaya yatırılmıştı. Davada karar çıktı. İstismarcı enişteye ceza yağdı. İşte detaylar...

Eniştesi çıplak fotoğraflarını çekip istismar etmişti! Çığ ailesi davasında flaş gelişme Müge Anlı'da gündeme gelen Çıg ailesi davası günlerce konuşuldu. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Palu Ailesi'ni hatırlattı.
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