Enişte- kayınbirader kavgasında kan aktı! 1 ölü, 2 yaralı

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan Serhat Sarıoğlu (23) ile kayınbiraderi Murat Yüksel sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası Şakir Sarıoğlu (50) ve Murat Yüksel yaralandı.