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Enis Çiftçi 30 yaş küçük sevgilisiyle...
Bir dönemin hızlı playboy’u Enis Çiftçi, eski günlerine geri döndü. Çiftçi şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle gecelerde boy gösteriyor.
Enis Çiftçi evlendikten sonra gece hayatına veda etmişti. Ancak iş hayatında da evliliğinde de başarılı olamadı. Daha sonra yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.