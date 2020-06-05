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Enis Berberoğlu tutuklandı

DHA |  05 Haziran 2020 Cuma - 7:13 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 7:48

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde  Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk  edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı. Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden  tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
 
 Dava süreci
 
  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT tırlarının görüntülerini  yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın  "Tutuklandık" isimli kitabında, görüntüleri kendisine "Solcu bir vekilin 27  Mayıs'ta getirdiğini" yazması ve araştırma sonucunda bu kişinin Enis Berberoğlu  olduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, konuya ilişkin Berberoğlu'nun dokunulmazlığının  kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi TBMM'ye gönderdi. Berberoğlu'nun  milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından  İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede,   Can Dündar'ın kitabında ve tahliye olduktan sonra köşesinde, "görüntüleri flash  disk içinde solcu bir milletvekilinden aldığını" yazdığı, bunun üzerine Dündar'ın  telefon kayıtları incelenerek, HTS verilerinden görüştüğü kişinin 26. Dönem CHP  Milletvekili Enis Berberoğlu olduğu ve görüşmenin de 21 saniye sürdüğü  belirtildi.
 
Enis Berberoğlu'nun "devlet sırrı" niteliğindeki görüntüleri kimden  temin ettiğinin bilinmediği, 27 Mayıs'ta verdiği Can Dündar'ın görüntüleri 29  Mayıs'ta Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı kaydedilen iddianamede,  Berberoğlu'nun, "MİT tırları olayının flash diske alınmış görüntülerini, devlet  sırrı olduğunu bile bile Can Dündar'a verdiği, bu eylemi ile sır niteliğindeki  bilgilerin ifşası suçunu işlediği" aktarıldı.
 
  Berberoğlu'nun ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve evrakın  kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlandırılmasını talep ettiği  kaydedilen iddianamede, sanık Berberoğlu'nun ifadesinin inandırıcılıktan uzak  olduğu vurgulandı. Sanık hakkında dava açılması için yeterli delillerin bulunduğu, FETÖ  örgütüne üye olduğu bilinmemekle birlikte yardımı içeren harekette bulunduğu  belirtilen iddianamede, Berberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve  belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı  terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 20 yıldan 30 yıla  kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
 
Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi,  söz konusu davanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri  yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı İstanbul 14.  Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine ilişkin savcılığın talebini  kabul etti. Bu kararın ardından iddianame ve ekindeki dosyalar, İstanbul 14. Ağır  Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.   Davanın 21 Eylül 2016 tarihli ilk duruşmasında, MİT tırlarının  görüntülerini yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla hakkında "devletin  gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla  temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme"  suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Enis  Berberoğlu'nun dosyasının, aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu gerekçesiyle  Dündar ve Gül'ün yargılandığı bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.
 
 25 yıl ceza ve ilk tutuklama
 
 
 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2017'de davayı karara  bağlayarak, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel  yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği belirtilen Kadri Enis Berberoğlu'nu  "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği  itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk  maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.  Heyet ayrıca Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında  geçen beyanları dolayısıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç dolayısıyla  hükmolunan cezasının haddi itibarıyla, kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut  emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını kararlaştırdı.
 
 Mahkeme heyeti, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis  cezası mahkumiyetinin sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi haklarını  kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından, duruşmaya  tutuksuz sanık olarak katılan Berberoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Enis Berberoğlu'nun avukatları kararın ardından istinaf başvurusunda  bulundu.
 
 Başvuru incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza  Dairesi 24 Ekim 2017'de, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  Berberoğlu'na verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları  bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya  askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin  hükmün bozulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Kasım 2017'de, CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge  Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı  bularak, dosyayı iade etti.
 
Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı,  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 308. maddesi uyarınca, 2. Ceza Dairesi'nin  önceki kararının kaldırılması ve yargılamanın istinafta yapılması için itirazda  bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi,  10 Kasım 2017'de, Başsavcılığın itirazını yerinde görerek bozma kararından rücu  etti ve dosyayı esasa kaydetti.
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihli  duruşmada, yeniden yargılamasını yaptığı Enis Berberoğlu hakkında yerel  mahkemenin verdiği hapis cezası kararını kaldırdı. Daire, Berberoğlu'nu "devletin  güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli  kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına  çarptırdı.
 
Yargıtay aşaması
 
  
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 22 Şubat 2018'de,   2. Ceza Dairesi tarafından "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan  hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan  cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi  vermişti.  Bu arada Enis Berberoğlu, cezaevindeyken 24 Haziran 2018  milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak  seçilmişti.   Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı esastan inceleyen Yargıtay  16. Ceza Dairesi 20 Eylül 2018'de oy çokluğuyla,  Enis Berberoğlu'na  "gizli  kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını  onadı. Yargıtay ayrıca Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar  cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.  Bu kararın ardından Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilen Berberoğlu, 1  Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etmişti.
 

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