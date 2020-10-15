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Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi!

15 Ekim 2020 Perşembe - 14:25 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 14:25

Enis Berberoğlu ve avukatlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz reddedildi. Dosya İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


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Enis Berberoğlu mahkeme kararı itiraz
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