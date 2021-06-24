Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyurdu. Verel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. 25-26 Haziran'da düzenlenecek seçimli genel kurulda daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını açıklamıştı. Böylece Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 3'e yükseldi. Engin Verel kimdir? Engin Verel nereli, kaç yaşında, Can Verel oğlu mu? İşte Engin Verel'in merak edilen hayatı…

ENGİN VEREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Engin Verel, 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray'a transfer oldu. 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir. Engin Verel, eski sinema oyuncusu Bahar Erdeniz ile evlidir. Can Verel adında bir oğulları vardır.

CAN VEREL ENGİN VEREL’İN OĞLU MU?

Genç oyuncu Can Verel, Yeşilçam döneminin ünlü ismi Bahar Erdeniz’le Fenerbahçe başkan adayı Engin Verel’in oğlu. Verel, Kanal 7’de yayınlanan “Yemin” dizisinde Kemal karakterini canlandırıyor.