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Engin Öztürk: Bunun üzerine saatlerce konuşmak lazım
Engin Öztürk, önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yapımcı Timur Savcı’nın 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini bırakıp Almanya’ya dönen Meryem Uzerli ile alakalı yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.
Engin Öztürk, önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Her şey yolunda gidiyor diyen oyuncu, ”İşlere güçlere koşturuyoruz, konuştuğumuz projeler var başlamak üzere onlar” diye konuştu.