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Engin Altay'ın açıklamalarına RTÜK'ten inceleme

21 Nisan 2021 Çarşamba - 12:56 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 12:56

RTÜK, 'Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' açıklamasında bulundu.


CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili, "Rahmetli Menderes bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar Menderes'ten aldıkları güçle o kadar ileri gitmişti ki Menderes sonra Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.
 
RTÜK, İNCELEME BAŞLATTI
 
Altay'ın sözlerine peş peşe tepkiler gelirken, RTÜK de konuyla ilgili açıklama yaptı.
 
RTÜK’ün açıklamasında, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
 

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