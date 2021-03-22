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Engin Akyürek Instagram hesabı açtı! İlk paylaşımı...
Sefirin Kızı' dizisinde başrol onayan Engin Akyürek, sosyal medya kullanmayan nadir ünlülerden biriydi. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı. İşte yakışıklı oyuncunun ilk paylaşımı...
Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medya hesabı olmayan nadir ünlülerdendi. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Engin Akyürek sonunda Instagram hesabı açtı. İlk paylaşımını yapan Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Engin Akyürek hayranlarını heyecanlandırdı.