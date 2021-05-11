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Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?
Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Akyürek'in (39), meslektaşı Pınar Deniz(27) ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.
Şimdilerde 'Sefirin Kızı' dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip. Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek; kariyerinin başından beri özel hayatından çok işiyle gündeme gelen bir isim oldu.