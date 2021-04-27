Koronayla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girecek. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkmak yasak. Kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirleyecek. Peki, Engellilere sokağa çıkma yasağı var mı, engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Engelliler idari izinli mi?

Kabine Toplantısı ile alınan kararlar sorgulanmaya başlandı. Hafta içi ve hafta sonu fark etmiyor, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Seyahat yasağı, yasaktan muaf olanlar, market çalışma saatleri, kamuda yeni düzen konuları İçişleri Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yeni genelgeyle netleşti.

Engellilere sokağa çıkma yasağı var mı, engellilere sokağa çıkma yasağı var mı?

Tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Engelliler idari izinli mi?

Kamu kurumlarının açık ya da kapalı kalma durumu hakkında detaylı açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönlendirme yapılacağını ifade etti.

"Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır."

Engellilere idari izin konusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi geçtiğimi günlerde alınan kısmı karar sonrası belli olmuştu. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.