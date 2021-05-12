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Engellilere güzel haber! 81 ilde uygulanacak...

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:23 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 16:23

Engelli vatandaşların vergi indirimi işlemleri elektronik sistemle hızlandırılacak. Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Engelli Vergi İndirimi Sistemi ile vatandaşlar, indirim işlemlerini elektronik ortamda takip edebilecek. Pilot olarak kısa süre önce kullanılmaya başlanan sistem, bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılacak.


Gelir İdaresi Başkanlığının kısa süre önce  pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl  ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, engelli vatandaşlara vergi  indirimi işlemlerinde hız ve kolaylık sağlayacak.  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı,  vatandaşların vergisel işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için  çalışmalar yapıyor.  Bu kapsamda engelli vatandaşların vergi indirimine ilişkin işlemlerini  elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amacıyla EVİS geliştirildi.EVİS'in elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla engelli vatandaşlara  işlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanacak.Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı Sağlık Kurulu raporları  Başkanlığın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı  gerçekleştirilecek. Böylece mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki,  kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususların minimum düzeye  inmesi ve işlemlere hız kazandırılması mümkün olacak.
 
 EVİS, 26 Ekim 2020'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık  2020'de de Kırıkkale, Kütahya ve Isparta defterdarlıklarında pilot olarak  uygulanmaya başladı. 2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp  sonuçlandırıldı. Bu yıl sistemin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması  planlanıyor.
Bu arada, engelli vatandaşlara Kasım 2018'den beri İnteraktif Vergi  Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru işlemleri açık tutuluyor. Geçen yıl  buradan 6 bin 38 başvuru alındı.
  
 Engellilik indirimi uygulaması
 
 Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve  üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre  belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirimden  yararlanılması için Merkez Sağlık Kurulunca verilmiş raporla engelliliğin karara  bağlanması gerekiyor. Engellilik indiriminden, engelli ücretli, bakmakla yükümlü  olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla  yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı ile basit usulde  vergilendirilen engelliler yararlanabiliyor.  Engellilik indirimi, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere  göre asgari yüzde 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde  vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari yüzde 15 katkı sağlıyor.
 

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