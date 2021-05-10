Engelliler Haftası sözleri ve mesajları! 10 -16 Mayıs engelliler haftası ne zaman ilan edildi? İşte 10 -16 Mayıs engelliler haftası mesajları…

Engelliler Haftası ne zaman ilan edildi, sorusunun yanıtı merak edilirken 10 16 mayıs engelliler haftası mesajları hakkındaki araştırmalar da arttı. Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacı taşıyan 10-16 Mayıs haftası için bu farkındalığa destek vermek isteyenler için 10 16 mayıs engelliler haftası mesajları derledik. İşte Engelliler Haftası sözleri ve mesajları…

Engelliler Haftası sözleri ve mesajları yoğun ilgi görüyor. Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan bu özel gün ne zaman ilan edildi? İşte 10 -16 Mayıs engelliler haftası mesajları…

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 10-16 mayıs haftasını engelliler haftası olarak kabul etmiştir. Bu karar doğrultusunda üye 156 ülkede her yıl kararlaştırılan programlar çerçevesinde:

• 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

• 11 Mayıs Görmeyenler günü

• 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

• 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

• 14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü

• 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

• 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.



etkinlikler yapılmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Asıl engel cehalettir.