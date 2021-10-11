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Engelli öğretmen ataması yapılacak! İşte tarih...

11 Ekim 2021 Pazartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 20:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan,3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın  ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.  Erdoğan, toplantıda, sağlıktan eğitime, güvenlikten  turizme ve sosyal yardımlara kadar ülkeyi ve milleti yakından ilgilendiren pek  çok hususla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  diğer ülkelerin sağlık sorunları yanında ciddi sosyal çalkantılarla sarsıldığı dönemde milletle tam bir dayanışma içinde yollarına devam ettiklerini dile getirdi.
Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attıklarını, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum." diye konuştu.
 

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