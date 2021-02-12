Engelli öğretmen alımı 2021 kontenjanları açıklandı! Engelli öğretmen alımı tercihleri ne zaman?

Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı için unvan bazında kontenjanları açıkladı. Peki engelli öğretmen atama hangi alanlarda yapılacak? Engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte engelli öğretmen atama kontenjanlar listesi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı için unvan bazında kontenjanları açıkladı. Engelli öğretmen ataması için ön başvurular, 1 Şubat 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. MEB engelli öğretmen başvuru tercihleri 11 Şubat'ta yapılacak ve engelli öğretmen atamaları 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Adaylar, yayımlanan kontenjanlara göre MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak 15 Şubat 2021 tarihine kadar tercih yapabilecek.

İŞTE KONTENJANLAR;