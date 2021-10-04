04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 -0.51 EURO 10,3030 0.34
USD 8,8600 0.06 ALTIN 503,740 0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Engelli öğrenciye şiddet olayında görevli tahliye edildi

Murat GÜRKAN/AYDIN, (DHA) |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 19:56 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 19:56

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan Aslı Gümüş (38), avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.


Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül'de yurtta kalan engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi.
 
Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.
 
Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürüldü.
 
da871b950fa51a3b4852b9522674d0f8.jpg (600×745)
 
Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı. Gümüş'ün, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.
 
56906ce54c170c8c55c9c6752f31f3c0.jpg (600×772)
 
İTİRAZ SONUCU TAHLİYE EDİLDİ
 
Gümüş, avukat aracılığıyla mahkemeye itirazda bulundu. Yapılan itirazda; kurumda görevli diğer hemşirelerin de benzer uygulamalarda bulunduğunu çocuklara zarar vermedikleri belirtildi. Ayrıca buna benzer kamera görüntülerinin geçmişte de olduğunu ve incelenmesi talebinde bulunuldu. Yapılan itirazı incelemeye alan mahkemeye Aslı Gümüş'ün tahliye edip tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kurumdaki güvenlik kameralarının geçmişi istenerek inceleneceği belirtildi. 

ETİKETLER

Aydın Sultanhisar Engelli öğrenciye şiddet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.