Engelli maaşı temmuz zammı 2021! Engelli temmuz zammı ne kadar, belli oldu mu? 40-69 ile 70 üstü engelli temmuz zammı

Engelli maaşı temmuz zammı 2021 oranı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Emekli, evde bakım aylığı, engelli maaşı, yaşlı aylığı alanlar arama motorlarına yönelerek “engelli temmuz zammı ne kadar” sorusuna yanıt arıyor. Zamlı maaşlarını araştıran vatandaşlar merakla TÜİK’in yaptığı açıklamayı bekliyor.
Tahmini engelli temmuz zammı
5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Temmuz ayında ise bu oranın tahmini olarak yüzde 7.67 olarak artması bekleniyor.
Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL
Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL
TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.