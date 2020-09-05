Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli bakım ücretleri ne zaman yatıyor? Bakan açıkladı!

Engelli bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yüzbinlerce engelli ve engelli yakını tarafından merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli bakım ücretleri ne zaman yatıyor? İşte Engelli bakım ücretlerinin yatıralacağı tarih 2020!

Engelli bakım ücretlerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Yüzbinlerce engelli ve yakınını ilgilendiren engelli bakım ücretlerinin ödeneceği tarihi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Peki, Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli bakım ücretleri ne zaman yatıyor? İşte 2020 engelli maaşları ile ilgili detaylar...

Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine bağlanan ve her ay ödenen bakım maaşının ödeneceği tarih belli oldu. Devlet tarafından engel durumuna göre verilen engelli bakım maaşı ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatmaya başlayacak.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini kaydetti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla yapılmaya başlanacağını kaydetti.