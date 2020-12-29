Engelli maaşı ne kadar oldu 2021? Asgari ücret sonrası Engelli maaş zammı 2021...

2021 engelli maaşı ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay verilen engelli maaşı ya da 2021 asgari ücret zammından etkilenecek. 2020 yılına az bir süre kala asgari ücret tespit komisyonu yeni zam miktarını belirlemek için son kez toplantı ve merakla beklenen 2021 zam oranı belli oldu. Vatandaşlar merakla engelli maaşı zammı konusunda araştırma yapmaya başladı.
Engelli maaşı ne kadar 2021?
2021 yılının Ocak ayından itibaren de ödemeler zamlı olarak yapılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu.
Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.
T.C. vatandaşı olmak
2022 engelli raporuna sahip olunması
%40 ve üzerinde kişinin engeli bulunması
Engelli kişi yükse maaş sahibi ve mülk sahibi ise engelli maaşı alamaz. Maaş alacak kişinin aile geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir. Reşit olmayan engelliler için başvurular ebeveynleri tarafından yapılır. Ebeveynlerin başvuracağı maaşlar için vesayet belgesi istenir. Alınan rapor güncel olmak zorundadır. Maaşı talep eden kişi en fazla 65 yaşında olabilir.
Engelli maaşı başvurusu
SYDV Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumda ise vesayetini verdiği kişiler onun adına başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Engelli maaşı talep beyanı, Kimlik fotokopisi, Güncel iki adet vesikalık fotoğraf, %40 ve üzeri kişinin engelli olduğuna dair rapor, Gelir testi, muhtaçlık belgesi, İkametgah bilgileri, Vasi varsa vasi kimlik fotokopisi, Mülk ve gelir belgesi ile gelir testi eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı.
Asgari ücret neleri etkiliyor?
Tazminat miktarı
İş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel sağlık sigortası primi