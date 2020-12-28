Engelli maaşı ne kadar 2021? Engelli maaşı 2021 zammı…

Engelli maaşı ne kadar olacak 2021? sorusu yanıt buldu. Asgari ücret zammından etkilenecek ödeneklerden biri de engelli maaştı. Asgari ücret tespit komisyonu milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen 2021 asgari ücret zammını belirledi. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara 537, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara 854 lira ödeniyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte engelli maaşı da arttı. Peki, engelli maaşı 2021 ne kadar oldu?

2021 engelli maaşı ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay verilen engelli maaşı ya da 2021 asgari ücret zammından etkilenecek. 2020 yılına az bir süre kala asgari ücret tespit komisyonu yeni zam miktarını belirlemek için son kez toplantı ve merakla beklenen 2021 zam oranı belli oldu. Vatandaşlar merakla engelli maaşı zammı konusunda araştırma yapmaya başladı.

Engelli maaşı ne kadar 2021?

2021 yılının Ocak ayından itibaren de ödemeler zamlı olarak yapılacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu.

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

T.C. vatandaşı olmak

2022 engelli raporuna sahip olunması

%40 ve üzerinde kişinin engeli bulunması

Engelli kişi yükse maaş sahibi ve mülk sahibi ise engelli maaşı alamaz. Maaş alacak kişinin aile geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir. Reşit olmayan engelliler için başvurular ebeveynleri tarafından yapılır. Ebeveynlerin başvuracağı maaşlar için vesayet belgesi istenir. Alınan rapor güncel olmak zorundadır. Maaşı talep eden kişi en fazla 65 yaşında olabilir.

Engelli maaşı başvurusu

SYDV Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumda ise vesayetini verdiği kişiler onun adına başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Engelli maaşı talep beyanı, Kimlik fotokopisi, Güncel iki adet vesikalık fotoğraf, %40 ve üzeri kişinin engelli olduğuna dair rapor, Gelir testi, muhtaçlık belgesi, İkametgah bilgileri, Vasi varsa vasi kimlik fotokopisi, Mülk ve gelir belgesi ile gelir testi eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı.

Asgari ücret neleri etkiliyor?

Tazminat miktarı

İş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel sağlık sigortası primi