Engelli küçük çocuğu bu hale getirdiler!

Uşak’ta 10 yaşındaki engelli oğlunun rehabilitasyon merkezinde kötü muamele gördüğü iddiasıyla dava açan anne Emine Kılınç’a, savcı ‘uzlaşmaya gidin’ dedi. Gözü yaşlı anne, “Ben adalet arıyorum, işkencecilerle uzlaşma mı olur!” diyerek isyan etti.

KENDİNİ İFADE EDEMEZ

Anne Emine Kılınç'ın iddialarına göre, işkence olayı 08/12/2018 tarihinde Uşak 'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Anne Kılınç, akşam rehabilitasyon merkezinde çalışan servis görevlilerince eve getirilen oğlunun yüzü ve kollarında büyük morluklar görünce hemen hastaneye gidip tedavi ettirdiğini anlatarak, "Oğlum konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor. Vücudundaki yara ve morluklarla ilgili merkeze ulaştım. Oğlumun yüzünün bir bölümü şiş ve mordu. İki kolunda onlarca morluk vardı. Yetkililer iddiaları kabul etmedi. Alerjik olabileceğini söylediler ve şikayetçi olduk" dedi.

HESAP VERSİNLER

"Olayın üzerinden bir yıl geçti ancak hala dava açılmadı" diyen Kılınç, "Sonunda 15-20 gün önce savcılığa gittim. Savcılık ile yaptığım görüşmede bize 'uzlaşın' denildi. Bir anne olarak oğluma işkence yapanlar ile nasıl uzlaşabilirim. Ben adalete güvendim ve dava sürecinin başlamasını bekledim. Benim çocuğuma işkence yapanların kim olduğu neden belirlenmiyor. Bu kişilerden 1 yıldır neden hesap sorulmuyor. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Oğluma bunu yapanların ceza almasını istiyorum. Uzlaşma değil dava sürecinin başlamasını talep ediyorum" diye konuştu.

KINAMA CEZASINA KIZDI