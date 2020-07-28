İşgücü kaybı, aktif olarak çalışmakta olan sigortalılara belli avantajlar sağlar. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından maluliyet aylığı bağlanır. Peki, Engelli hale gelen emeklinin maaşı arttırılır mı? İşte detaylar...

Sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, çalışma süresi içinde herhangi bir hastalık ya da uğradığı kaza neticesinde iş gücü kaybına uğrayabilir. Kanuni mevzuatın belirlediği oranda iş gücü kaybına uğrayan kişilerin maluliyetlerine karar verilebilir. Şartları taşımaları halinde çalışmakta olan sigortalılara Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından maluliyet aylığı bağlanıyor.

Malulen emeklilik sisteminin amacı, hastalık ve kaza gibi sebeplere bağlı olarak belli oranda iş gücü kaybına uğrayan çalışanların, ekonomik bakımdan geleceklerinin devlet tarafından düzenli ödenen maaş ile garanti altına alınmasıdır.

Emeklilikten sonra engelli duruma gelinmesi durumunda herhangi bir ödeme, maaş alınıp alınmayacağı da pek çok kişi tarafondan merak edilen soruların başında geliyor.

ENGELLİ HALE GELEN EMEKLİNİN MAAŞI ARTTIRILIR MI?

İşgücü kaybı, aktif olarak çalışmakta olan sigortalılara belli avantajlar sağlar. Emeklilerin hastalanması veya rahatsızlanarak işgücü kaybına uğramaları, emekli aylığını artırmaz. Herhangi bir isim altında ödeme de yapılmaz.