Engelli genç kızı kandırıp istismar etti! İstanbul'da şok olay

İstanbul'da sosyal medyada tanıştığı zihinsel ve görme engelli genç kızı buluşamaya ikna etti. Kızının evden çıktığını fark eden anne koşarak aracı takip etmeye başlasa da başarılı olamayınca durumu polis merkezine giderek ihbar etti. Tanıştığı kişinin aracına bindikten sonra ormanlık alana götürülen genç kız istismarcı tarafından tecavüze maruz kaldı. 40 yıla kadar hapsi istenen istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul 'un Kâğıthane ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki yüzde 50 görme engelli ve yüzde 78 zihinsel H.M adlı genç kız evinde vakit geçirmek için sosyal medya hesabında gezdiği sırada 26 yaşındaki S.Z., ile arkadaşlık kurdu. İkili bir süre konuşarak sohbetlerini ilerletmeye başladı.

GÜVEN VERİP BULUŞMAYA İKNA ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ikili arasında uzun süre devam eden sohbetin ardından 12 Kasım günü S.Z., genç kıza kendisini görmek istediğini yüz yüze tanışmak için bir an önce buluşmak istediği telkinin de bulundu. Genç kız durumu ailesine aktarmadan kendisine yapılan teklifi kabul etti. S.Z., aracıyla birlikte genç kızın ikametine gitti. Annesinden habersiz evden çıkan H.M., araca bindiği sırada anne B.K., kızının evden çıktığını fark ederek harekete geçti.

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Hızla evden çıkan genç anne kızının bindiği aracın camına vurarak kızını indirmeye çalıştı ancak S.Z., olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadın koşarak aracı takip etmeye başlasa da başarılı olamayınca durumu polis merkezine giderek ihbar etti. Bu sırada S.Z., evinden kaçırdığı genç kızı ormanlık bir alana götürdü.

ORMANDA İSTİSMAR ETTİ

İddiaya göre genç adam ormanlık alanda mağdur kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Kız çocuğu saldırganın elinden kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Annenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliye ulaşarak yanında bulundurduğu kız çocuğu hakkında kayıp başvurusu yapıldığını söyleyince H.M.'yi serbest bıraktı.

TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak için götürüldüğü karakolda kimseyi istismar etmediğini, mağdur kızın kendi rızasıyla aracına bindiğini ve dolaştıklarını anlattı. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

40 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık zihinsel ve fiziksel engelli mağdur kız çocuğunu cinsel amaçları doğrultusunda ikna ederek ormanlık alana götürüp cinsel saldırıda bulunup gitmesini engelleyerek hürriyetinden yoksun kıldığı S.Z., hakkında iddianame düzenledi. İddianamede mağdur kız çocuğunun vasisi olan anne B.K., müşteki olarak yer aldı. 40 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. (Milliyet)