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Engelli çalışanları yakından ilgilendiren kritik karar!

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 12:45 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 12:45

Engelli çalışanları yakından ilgilendiren flaş karar! Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yerleştirilmişti ama işe başlatılmamıştı. Kamu Denetçiliği Kurumu "dostane çözüm" kararıyla bu vatandaşın işbaşı yapmasını sağladı.


KDK'den yapılan açıklamaya göre başvurucu, 2021 EKPSS'de başarılı olmasının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, veri hazırlama ve kontrol  işletmeni olarak yerleşti ancak aradan bir süre geçmesine rağmen işe başlatılmadı.
 
Bu süreçte maddi olarak zor durumda kaldığını, engelli aylığından  başka bir geçim kaynağının bulunmadığını bildiren kişi, işlemlerin  hızlandırılarak bir an evvel işe başlatılması için KDK'ye başvuruda bulundu.
 
Bunun üzerine KDK, "dostane çözüm" kapsamında Göç İdaresi ile görüşmeler yaptı.
 
KDK'nin girişimleri sonucu başvurucu işe başlatıldı. İlgili idare tarafından KDK'ye engelli vatandaşın işbaşı yaptığına dair bildirimde bulunuldu.

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