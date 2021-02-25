25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.489 0.42 EURO 8,8140 1.01
USD 7,1970 0.38 ALTIN 416,010 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Engelli bakım merkezinde skandal! Cezaevine gönderildi

25 Şubat 2021 Perşembe - 12:11 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:11

İzmir'de bulunan engelli bakım merkezinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddet olayı kameraya yansıdı. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü.
 
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi.
 
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.
 

ETİKETLER

izmir engelli bakım merkez
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.