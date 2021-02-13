Engelli aylığı ile ilgili AYM'den çok önemli karar!

Engelli aylığı alma şartlarından, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden daha az olması şartının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada engelli aylığı ile ilgili çok önemli bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi, “Evde kişi başına düşen aylık gelir 303.48 TL’nin üzerindeyse engelli aylığı kesilir” şeklindeki yasal düzenleme gerekçe gösterilerek, engelli aylığı kesilen kişinin bireysel başvurusunu kabul etti. AYM, engelli aylığının kesilmesini, Anayasa’da güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

Engelli maaşı almasına olanak veren “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda” 2013 yılında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle engelli aylığının bağlanmasında “hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olması” şeklinde bir koşul getirildi. Bu koşul gereğince eğer erişkin bir engelliye hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir 303,48 TL’nin üzerinde ise engelli aylığı bağlanmamakta, bağlanan aylıklar kesilmeye başlandı. Bu yasal değişiklik nedeniyle alınan engelli yardımının iptali kararı verildi.

İptal kararının ardından Bursa 1. İdare Mahkemesine dava açıldı ve işlemin iptali istendi. İdare Mahkemesi de davayı açan kişinin hanesine giren toplam gelirin 4 bin 420 TL olduğu, kişi başına düşen gelir miktarının bin 104 lira 96 kuruş bu tutarın ise mevzuat gereği 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. Karara yapılan istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

ENGELLİNİN MAAŞI KESİLEMEZ

AYM Birinci Bölümü, 16 Eylül 2020 yapılan başvuruyu karara bağlayarak, Anayasa’da güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Bursa 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Kararda “Başvurucunun engellilik durumunda hiçbir değişiklik olmamasına karşın aradan çok uzun zaman geçtikten sonra farklı bir hesaplama yöntemi getiren kanuni bir düzenlemeye dayanılarak engelli aylığının tümüyle kesilmesi hukuki güvenlik ve meşru beklentilerin korunması ilkelerine uygun olmamıştır.” Denildi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN