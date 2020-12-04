Engelli ataması olacak mı? Engelli ataması ne zaman Bakan Selçuk duyurdu!

Engelli atamaları ne zaman olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kamu kurum ve kuruluşlarına engelli ataması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada engelli ataması yapmayı planladıkları tarihi açıkladı. Peki, engelli ataması ne zaman?

Engelli ataması ne zaman? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bakanlıkça çevrim içi olarak düzenlenen, "Herkes İçin Erişilebilirlik Programında konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çok önemli açıklamalarda bulunarak, engellilere atama müjdesi verdi.

ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yusuf Çelebi'nin engellilerin istihdamına yönelik engellilerin atama beklediklerini ve bu konuda müjde beklediklerini dile getirmesi üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk bu açıklamalarında Ocak atama müjdesini şöyle duyurdu:

"İnşallah ocak başında engelli ataması gerçekleştireceğiz, bunu sivil toplum kuruluşlarımıza söylemek isterim."

TOPLANTIDA ENGELLİ VATANDAŞLARIN SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Malatya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Engin Yılmaz, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, Müzik Terapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Tomurcuk Derneği Başkanı Faruk Bilgili'nin aralarında olduğu birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar bu toplantıda engelli vatandaşların sorunları ve talepleri gündeme getirildi.