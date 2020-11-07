Engelli memur atamaları ne zaman olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklama yaparak, kamuya engelli ataması için tarih verdi. Engelli atamaları ne zaman 2020? Engelli memur atamaları…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Engelli vatandaşların atamalarına ilişkin gelen soruya yanıt veren bakan, ‘’Ekim ayının sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Onların açtığı kotaya göre de biz atamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN 2020?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların atamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Engelli vatandaşların atamalarının 57 bini aştığını vurgulayan Selçuk, EKPSS'nin salgın sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelendiğini ifade ederek, "Amacımız aralık ayında bir atama daha yapabilmek. Ama bizim atama yapmamız kamu kurum ve kuruluşlarımızın o kotayı açmasıyla da alakalı. Ekim ayının sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Onların açtığı kotaya göre de biz atamamızı yapacağız." dedi.