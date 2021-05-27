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- Engelli aşı randevusu nasıl alınır, engellilere korona aşısı ne zaman vurulacak? MHRS ekranı üzerinden tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli aşı randevusu alma!
Engelli aşı randevusu nasıl alınır, engellilere korona aşısı ne zaman vurulacak? MHRS ekranı üzerinden tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli aşı randevusu alma!
27 Mayıs 2021 Perşembe - 12:43 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 12:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması sürecinin başladığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca'nın paylaşımında "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." İfadelerini kullandı. Peki, Engelli aşı randevusu nasıl alınır?
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlayacağı müjdesini veren Bakan Koca, bugün de öncelikli bir grup olan orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşı randevularının açıldığını belirtti. Engelli aşı randevusu nasıl alınır?
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı durumu e-Nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek sorgulanıyor. Aşı yapılacak grupta yer alanlar MHRS üzerinden aşı randevusu alabiliyorlar.
AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKALYINIZ!