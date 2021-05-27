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Engelli aşı randevusu nasıl alınır, engellilere korona aşısı ne zaman vurulacak? MHRS ekranı üzerinden tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli aşı randevusu alma!

Engelli aşı randevusu nasıl alınır, engellilere korona aşısı ne zaman vurulacak? MHRS ekranı üzerinden tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli aşı randevusu alma!